В России начнут выдавать QR-коды на основе антител. Как это будет работать?

В России с 21 февраля начнут выдавать QR-коды по результатам теста на антитела к коронавирусу. Он будет действовать полгода, а не год, как сертификат о вакцинации. Получить его можно будет только один раз.

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Согласно приказу минздрава, опубликованном во вторник, QR-код можно будет получить, даже не имея ранее результатов ПЦР-теста и сведений о перенесенной болезни.

Как получить сертификат на основе антител?

Документ можно будет сформировать на портале Госуслуг, заполнив соответствующее заявление и загрузив результаты анализа крови.

В приказе минздрава упоминается обычный анализ на антитела IgG, но не указан уровень показатель, необходимый для выдачи QR-кода. То есть сертификат можно будет получить даже при минимальных титрах выше референсных значений.

В приказе минздрава также не упомянуты ни требования к лаборатории, проводившей анализ, ни одобренные производители тестов.

Кого это коснется

Обладателями QR-кодов смогут стать те, кто привился за рубежом, или болел без оформления официального больничного.

В большинстве российских регионов QR-код необходим для посещения театров, концертов, музеев, непродовольственных магазинов и заведений общепита, а также для заселения в гостиницы и санатории. Отдельные субъекты вправе устанавливать собственные ограничения — например, в Хабаровском крае код нужен для междугородних поездок.

В декабре Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Тогда же стало известно о том, что можно будет получить QR-код по тесту на антитела. Однако уже в середине января законопроект сняли с рассмотрения.

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила это тем, что изначально документ готовился как реакция на распространение дельта-штамма коронавируса, однако в последнее время возникли "новые вызовы".

При нынешних вариантах коронавируса антитела — как после болезни, так и после прививки сделанной более трех месяцев назад, — уже значительно меньше защищают от заражения и симптоматического течения.

Что не так с анализом на антитела

Анализ на антитела IgG, требуемый для получения QR-кода, является бесполезным для оценки степени защиты против вируса, убеждены опрошенные Би-би-си эксперты. Какие-то данные о защите может дать тест на нейтрализующие антитела IgG к RBD-домену или S-белку коронавируса — однако, минздрав не обязал сдавать именно его.

Анализ на антитела к коронавирусу стал популярен у россиян с самого начала пандемии — многие сдавали этот тест и "мерились" антителами в чатах народных отчетов о вакцинации.

Однако, с точки зрения науки, этот тест не имеет смысла — неизвестно, какой титр антител формирует защиту от заболевания, симптоматического течения и тяжелой формы. Кроме того, существуют сложности интерпретации данных анализов разных тест-систем.

В США и Европе эти тесты не были популярны и никогда не рекомендовались для принятия решения о необходимости вакцинации и ревакцинации.

Российские независимые ученые проекта V1V2.ru рассчитывали в пик заболеваемости "дельтой" желательный уровень антител IgG к RBD или S-белку для защиты от этого варианта — однако и они признавали, что эта защита зависит от множества факторов, например, вирусной нагрузки при заражении.

При этом небесполезно знать, что антитела в принципе появились — тогда можно считать, что человек с большой вероятностью хорошо защищен от тяжелого течения, и включилось Т-клеточное звено иммунитета.

Как это повлияет на темпы вакцинации

Нововведение может еще больше снизить и так невысокий интерес россиян к вакцинации, опасаются эксперты.

Одним из свидетельств того, насколько сильно упал спрос на вакцинацию, могут быть темпы ввода в оборот вакцин. С начала года Росздравнадзор выдал всего семь разрешений на ввод в оборот партий "Спутника V". Все они были выданы в январе. В декабре ведомство выдало более 20 разрешений, а в ноябре — 67.

В социальных сетях тем временем распространяется теория, что штамм "омикрон" может служить "живой вакциной" — то есть лучше им переболеть, чем прививаться.

Это ложное заявление, говорит Илья Ясный, руководитель научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда Inbio Ventures.

"Число госпитализаций, даже по официальной статистике [в волну "омикрона"], составляет 5-6%. Это очень много, — объясняет он. — Если человек госпитализирован, то он подвергается дополнительному риску заразиться внутрибольничными бактериальными инфекциями".

Присоединение к ковиду этих инфекций является одной из главных причин смертности пациентов, рассказал Би-би-си на условиях анонимности реаниматолог одного из ковидных отделений,

Кроме того, "омикрон", так же как и прошлые варианты вируса, вызывает долгосрочные последствия для всего организма, которых прививка точно не имеет, говорит Ясный. Этот вариант способен поражать внутренние органы: почки, сердце, легкие, репродуктивную систему и мозг.

По словам Ясного, даже в пик заражения есть смысл прививаться и ревакцинироваться: "Свежий бустер [сделанный три месяца назад и менее], согласно исследованиям, защищает от заражения и точно возвращает защиту от госпитализации и смерти, что самое важное", — говорит Ясный.

Вакцинация, сделанная шесть и более месяцев назад, от заражения "омикроном" и симптоматического течения практически не защищает. Защита от госпитализации и смерти при этом немного снижается, хотя все равно остается высокой.

Кроме того, есть предварительные данные о том, что бустер (третья доза) дает долговременную защиту. Далее его, возможно, не нужно будет делать каждые шесть месяцев, отмечает Ясный.

Данных по необходимости четвертой прививки пока нет, ее польза не доказана, хотя при желании ее можно сделать в ряде стран, в том числе и в России.

В России в основном проблема в том, что многие не сделали даже первую прививку, подчеркивает Ясный.

Россия фактически признала иностранные вакцины?

"Это скорее признание наличия антител, не признание западных вакцин, хотя в этом направлении работы тоже продолжаются", — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в декабре прошлого года.

Продолжаются и работы по признанию российской вакцины "Спутник" за рубежом — правда, этот процесс сильно затягивается.

В январе стало известно, что специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) в ходе визита в Россию дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины.

"Часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжала, и у нас нет критических замечаний, по части проведения клинических исследований мы получили положительное заключение", — сказал заместитель главы центра имени Гамалеи, один из разработчиков вакцины Денис Логунов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Последние новости со стороны EMA были 4 марта прошлого года — там заявили о начале процедуры постепенной экспертизы вакцины.

Процесс регистрации российской вакцины ВОЗ идет "очень хорошо" и может скоро завершиться, заявляла 3 февраля представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Я очень хороший оптимист. Конечно, спекулировать не буду… но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идет очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение — это скажет комиссия, ничего не могу сказать", — заявила она в эфире "России 24".

По ее словам, ВОЗ получила необходимые документы для регистрации "Спутника V" 30 декабря прошлого года.