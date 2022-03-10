В России намерены изымать иностранные самолеты в лизинге

Согласно законопроекту, западные лизинговые компании могут лишиться сотен самолетов, находящихся в России. Эксперты оценивают возможные потери западных компаний в 10 млрд долларов.

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Западные компании могут лишиться сотен самолетов, отданных в лизинг российским авиалиниям. Министерство транспорта РФ в четверг, 10 марта, внесло в Госдуму законопроект, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности. В документе отмечается, что это позволит "обеспечить бесперебойную работу транспортной отрасли" в России.

В соответствии с санкциями, введенными в ответ на российское вторжение в Украину, западные лизинговые компании должны расторгнуть контракты с российскими авиалиниями не позднее 28 марта. При этом остается неясным, получат ли они назад свою собственность. Согласно законопроекту правительства РФ, специальная правительственная комиссия в случае расторжения того или иного контакта будет решать, возвращать ли самолет владельцу или передать его в собственность России.

В России в лизинге находятся почти 780 самолетов, в том числе 515 иностранных. Эксперты оценивают возможные потери западных лизинговых компаний в 10 млрд долларов. Наблюдатели ожидают изнурительных судебных тяжб за возвращение самолетов, пишет агентство Reuters. Осложняет ситуацию для Запада и то, что страховые компании изымают из полисов статьи, касающиеся лизинга самолетов в России.