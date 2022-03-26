В России назвали четыре условия применения ядерного оружия
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Об условиях применения ядерного оружия рассказал бывший президент России Медведев.

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Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет РБК.

Так, РФ может применить ядерное оружие, если по ее территории будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения.

Также в случае любого другого применения ядерного оружия не только против России, а и против ее союзников.

Еще одной причиной Медведев назвал посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания будут парализованы.

Кроме того, РФ применит ядерное оружие в ответ на акт агрессии, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны.

Ранее заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил о готовности применить ядерное оружие, если страну "спровоцирует НАТО".

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