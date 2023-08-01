В России новая волна поджогов военкоматов. Задержанные винят телефонных мошенников

С начала выходных российские СМИ сообщили по меньшей мере о 15 случаях поджогов военкоматов в разных регионах. Столь масштабной волны атак на военкоматы не было с тех пор, как в сентябре 2022 года была объявлена мобилизация. Однако в этот раз нападения совершают, по всей видимости, не противники войны, а жертвы телефонных мошенников.

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Сообщения о попытках поджечь военкоматы стали активно поступать еще в выходные, а в понедельник их число стало расти лавинообразно — только за последние сутки, по данным СМИ, произошло больше 10 таких случаев.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, многократно увеличивающий штрафы за неявку в военкомат по повестке. Сейчас штрафы за неявку по повестке составляют от 500 до 3 тысяч рублей (от 4,9 до 29,8 евро), с вступлением закона в силу в октябре, эта сумма увеличится до 30 тысяч рублей (298 евро). Путин также должен подписать уже принятый закон о расширении призывного возраста с 18 до 30 лет.

Уголовные дела о попытках поджогов военкоматов в России зачастую заводят по статьям о террористическом акте. В первые месяцы вторжения такие действия трактовались по уголовной статье о хулиганстве. Максимальный срок наказания по ней составляет восемь лет лишения свободы, тогда как наказание по статье о совершении теракта (п. "а", ч. 2 ст. 205 УК РФ) — от 12 до 20 лет лишения свободы.

По меньшей мере в трех случаях по подозрению в попытке поджога были задержаны школьные учителя; как минимум один из военкоматов — в подмосковном Подольске — попытались поджечь дважды за один вечер.

Власти официально не комментировали сообщения об этих происшествиях, однако со ссылкой на источники в правоохранительных органах телеграм-каналы и региональные издания пишут, что "нападавшие" стали жертвами телефонных мошенников.

Один из повторяющихся сценариев выглядит так: неизвестные звонят жертве (зачастую одинокому или пожилому человеку) и сообщают, что от его имени пытаются взять кредит или снять деньги. Чтобы помешать этому или "наказать" банк, ему предлагают облить здание банка (по указанном адресу оказывается военкомат) зажигательной жидкостью, сделанной из подручных материалов.

Схема с кредитом не единственная. В нескольких случаях мошенники представлялись сотрудниками российских спецслужб и просили о "помощи".

"Поучаствовать в специальной операции"

Попытки поджогов военкоматов в России, начиная с 29 июля:

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