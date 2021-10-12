В России — новый антирекорд по смертности от коронавируса
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В России смертность от коронавируса вновь обновила пиковые показатели. За минувшие сутки от Covid-19 умерли еще 973 человека, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник, 12 октября. Количество новых заражений за сутки опустилось ниже отметки 29 тысяч и составило 28 190.

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Суточные показатели по смертности от ковида в России превышают 900 летальных исходов уже седьмой день подряд. Предыдущий антирекорд был установлен три дня назад, когда от последствий заражения скончались 968 человек. В целом, за все время пандемии в России, по данным оперштаба, зарегистрировано 218 345 летальных исходов.

Росстат 8 октября сообщил, что с начала года общая смертность среди заразившихся ковидом превысила 250 тыс. человек, из них 100 тыс. умерли в июле и августе. В 2020 году от коронавирусной инфекции, по данным ведомства, умерли 163,3 тыс. человек. Расхождение в данных Росстата с информацией оперштаба власти объясняют различиями в методиках подсчета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил роста смертности от Covid-19 низким уровнем вакцинации в России.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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