В России объявили в розыск пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

ФСИН ходатайствовала о замене Ярмыш наказания по "санитарному делу" на реальный срок. В настоящее время соратница Навального находится за пределами России.

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Пресс-секретарь известного российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш объявлена в розыск, следует из базы данных разыскиваемых лиц МВД России от пятницы, 11 марта. Как указано в базе, розыск Ярмыш связан с уголовным делом ("разыскивается по статье УК").

Со своей стороны Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в суд с ходатайством заменить Ярмыш наказание по "санитарному делу" — полтора года ограничения свободы — на реальный срок в колонии, сообщается на сайте Мосгорсуда.

Приговор Кире Ярмыш

Преображенский суд Москвы 16 августа 2021 года приговорил Ярмыш к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции в поддержку Навального 23 января того же года в Москве.

Ей было запрещено менять место жительство, выезжать за пределы Московской области и участвовать в массовых мероприятиях. В конце августа 2021 года стало известно, что Ярмыш покинула территорию РФ.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. Правоохранительные органы возбудили против организаторов и участников протестов ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ).