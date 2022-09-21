В России объявлена частичная мобилизация

С сегодняшнего дня в России начинаются мероприятия по частичной мобилизации. Об этом в специальном обращении к гражданам страны заявил президент РФ Владимир Путин. Соответствующий указ уже опубликован на сайте Кремля.

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"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции", — сообщил глава государства.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, речь идет о 300 тысячах резервистов. "В мобилизации будут участвовать те, кто отслужил, имеет необходимую военную специальность, боевой опыт, о каких-либо студентах речи не идет. Как и тех, кто служит по призыву", — подчеркнул глава военного ведомства, начавший свое обращение сразу после Путина. Целью проведения мобилизации Шойгу назвал контроль над "освобожденными" территориями и защиту линии фронта.

Согласно тексту президентского указа, действие контрактов, ранее заключенных гражданами с Минобороны РФ, продлевается до окончания периода мобилизации. При этом сотрудники предприятий оборонной промышленности освобождаются от призыва.

Накануне Госдума РФ сразу во втором и третьем чтении приняла поправки в Уголовный кодекс, вводящие в этот закон понятия "мобилизация", "военное время" и "военное положение". Парламентарии также добавили в УК статьи "Добровольная сдача в плен" и "Мародерство", а также ужесточили наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения. Сегодня законопроект рассмотрит Совет Федерации, затем его должен будет подписать президент.

Комментируя одобренные поправки, один из авторов инициативы и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждал, что всеобщей мобилизации в России не будет. "Я не исключаю, что в отдельных местностях такое положение может быть введено. Например, в областях, приграничных с Украиной, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам", — предполагал депутат.