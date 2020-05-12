В России очень низкая смертность от коронавируса. Как ее считают?

Российские власти утверждают, что смертность от коронавируса в стране гораздо ниже, чем во всем остальном мире. Апрельские данные правительства Москвы показывают, что общая смертность в столице выросла на 18% по сравнению с апрелем 2019 года. Низкая летальность по Covid-19 может быть связана с методологией подсчета.
В России наблюдается очень низкий уровень смертности от коронавируса, неоднократно отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, такого результата удалось достичь благодаря "своевременному выявлению и своевременному обращению [пациентов]".
"В среднем по Российской Федерации уровень летальности от новой коронавирусной инфекции в 7,6 раза ниже [среднемирового], по Москве этот показатель ниже, чем в мире, в 6,8 раза", — заявила 12 мая вице-премьер Татьяна Голикова.
В апреле от коронавируса в России умерли 1145 человек. Больше половины смертей пришлось на Москву, где от Covid-19 умерли 642 человека.
10 мая эксперты обратили внимание на новые данные по общей смертности в Москве. Управление ЗАГС опубликовало сведения, согласно которым в апреле в столице умерли более 11,8 тысячи человек. Это на 18% больше, чем в апреле годом ранее, и на 20% больше средней смертности в этом месяце за 2010-2019 годы.
В абсолютных значениях превышение в апреле составило почти 2 тысячи смертей по сравнению со средним показателем. Но если от Covid-19 в этом месяце умерли только 642 человек, то откуда взялись еще почти 1,4 тысячи смертей?
Российские власти не манипулируют статистикой, заявила 12 мая Голикова.
Причина может быть в том, что российские власти при подсчете смертности от коронавируса используют несколько иную методологию, чем другие страны. Русская служба Би-би-си объясняет, в чем разница.
Как правильно считать
Сравнивать смертность от коронавируса по разным странам непросто из-за разных методик подсчета. Например, Бельгия включает в итоговую статистику летальности от Covid-19 даже те смерти, где было просто подозрение на заражение коронавирусом. В результате у Бельгии данные по умершим от коронавируса намного выше, чем у других.
Большинство же стран включают в статистику всех умерших, у которых тест на коронавирус оказался положительным. То есть считаются не только больные, которые умерли непосредственно от коронавируса, но и больные, у которых Covid-19 был сопутствующим заболеванием.
Россия, судя по методологии министерства здравоохранения, считает отдельно смерти, причиной которых стал непосредственно Covid-19, и смерти от сопутствующих заболеваний. Газета The Moscow Times ранее обратила внимание на то, что как минимум некоторые российские регионы делают именно так.
- Например, на сайте статистики Челябинской области говорится, что по состоянию на 12 июня в регионе от коронавируса умерли четыре человека, и еще восемь человек с подтвержденным Covid-19 умерли от других заболеваний.
- В Екатеринбурге с начала эпидемии умерли семь человек с коронавирусом, но от других заболеваний, сообщил 5 мая изданию E1.ru глава местного горздрава Денис Демидов. При этом в официальной статистике умерших от Covid-19 по состоянию на 5 мая значился только один умерший.
- В Саратовской области, по официальным данным, от Covid-19 умерли пять человек, еще 12 человек с положительным тестом на коронавирус умерли от других заболеваний (эти 12 человек не включены в официальную статистику умерших от Covid-19).
- Судя по всему, в Москве тоже учитывают в официальной статистике по Covid-19 только смерти, причиной которых стал непосредственно коронавирус. Таких смертей — около 35% от количества всех умерших с официально подтвержденным Covid-19, рассказал The Moscow Times доцент института демографии ВШЭ Сергей Тимонин, который видел данные минздрава.
Согласно этим данным, уточнил Тимонин, в Москве по состоянию на начало мая умерли около 1,5 тысячи человек с подтвержденным коронавирусом, у которых причиной смерти стали другие заболевания.
Главный внештатный патологоанатом минздрава, академик РАН Георгий Франк ранее выступил против того, чтобы считать коронавирус основной причиной смерти всех больных, у которых был обнаружен Covid-19. В некоторых случаях коронавирус является лишь фоновым заболеванием, отмечал он.
"В части случаев Covid-19 может быть основной причиной гибели человека, а в части случаев он может быть просто фоном этой болезни, иногда даже сопутствующим заболеванием, если он совсем слабо течет, а у человека есть какая-то еще тяжелая болезнь. Если у человека распространенный рак желудка с метастазами, и при этом легкая форма Covid-19, то естественно, на первое место выходит рак желудка, который приводит больного к гибели", — говорил Франк в эфире "Эха Москва".
Эксперты в разных странах, в том числе в США и Британии, считают, что при анализе смертности от коронавируса необходимо учитывать в том числе общий рост количества умерших во время эпидемии.
В этом случае точно будут учитываться все смерти от Covid-19, вне зависимости от того, как ставится диагноз. Также такие данные помогают понять, сколько человек умерли в результате косвенного влияния пандемии — например, перегрузки системы здравоохранения.