В России очень низкая смертность от коронавируса. Как ее считают?

Российские власти утверждают, что смертность от коронавируса в стране гораздо ниже, чем во всем остальном мире. Апрельские данные правительства Москвы показывают, что общая смертность в столице выросла на 18% по сравнению с апрелем 2019 года. Низкая летальность по Covid-19 может быть связана с методологией подсчета.

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В России наблюдается очень низкий уровень смертности от коронавируса, неоднократно отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, такого результата удалось достичь благодаря "своевременному выявлению и своевременному обращению [пациентов]".

"В среднем по Российской Федерации уровень летальности от новой коронавирусной инфекции в 7,6 раза ниже [среднемирового], по Москве этот показатель ниже, чем в мире, в 6,8 раза", — заявила 12 мая вице-премьер Татьяна Голикова.

В апреле от коронавируса в России умерли 1145 человек. Больше половины смертей пришлось на Москву, где от Covid-19 умерли 642 человека.

10 мая эксперты обратили внимание на новые данные по общей смертности в Москве. Управление ЗАГС опубликовало сведения, согласно которым в апреле в столице умерли более 11,8 тысячи человек. Это на 18% больше, чем в апреле годом ранее, и на 20% больше средней смертности в этом месяце за 2010-2019 годы.

В абсолютных значениях превышение в апреле составило почти 2 тысячи смертей по сравнению со средним показателем. Но если от Covid-19 в этом месяце умерли только 642 человек, то откуда взялись еще почти 1,4 тысячи смертей?

Российские власти не манипулируют статистикой, заявила 12 мая Голикова.

Причина может быть в том, что российские власти при подсчете смертности от коронавируса используют несколько иную методологию, чем другие страны. Русская служба Би-би-си объясняет, в чем разница.

Как правильно считать



Сравнивать смертность от коронавируса по разным странам непросто из-за разных методик подсчета. Например, Бельгия включает в итоговую статистику летальности от Covid-19 даже те смерти, где было просто подозрение на заражение коронавирусом. В результате у Бельгии данные по умершим от коронавируса намного выше, чем у других.

Большинство же стран включают в статистику всех умерших, у которых тест на коронавирус оказался положительным. То есть считаются не только больные, которые умерли непосредственно от коронавируса, но и больные, у которых Covid-19 был сопутствующим заболеванием.

Россия, судя по методологии министерства здравоохранения, считает отдельно смерти, причиной которых стал непосредственно Covid-19, и смерти от сопутствующих заболеваний. Газета The Moscow Times ранее обратила внимание на то, что как минимум некоторые российские регионы делают именно так.

Например, на сайте статистики Челябинской области говорится, что по состоянию на 12 июня в регионе от коронавируса умерли четыре человека, и еще восемь человек с подтвержденным Covid-19 умерли от других заболеваний.

В Екатеринбурге с начала эпидемии умерли семь человек с коронавирусом, но от других заболеваний, сообщил 5 мая изданию E1.ru глава местного горздрава Денис Демидов. При этом в официальной статистике умерших от Covid-19 по состоянию на 5 мая значился только один умерший.

В Саратовской области, по официальным данным, от Covid-19 умерли пять человек, еще 12 человек с положительным тестом на коронавирус умерли от других заболеваний (эти 12 человек не включены в официальную статистику умерших от Covid-19).

Судя по всему, в Москве тоже учитывают в официальной статистике по Covid-19 только смерти, причиной которых стал непосредственно коронавирус. Таких смертей — около 35% от количества всех умерших с официально подтвержденным Covid-19, рассказал The Moscow Times доцент института демографии ВШЭ Сергей Тимонин, который видел данные минздрава.

Согласно этим данным, уточнил Тимонин, в Москве по состоянию на начало мая умерли около 1,5 тысячи человек с подтвержденным коронавирусом, у которых причиной смерти стали другие заболевания.

Главный внештатный патологоанатом минздрава, академик РАН Георгий Франк ранее выступил против того, чтобы считать коронавирус основной причиной смерти всех больных, у которых был обнаружен Covid-19. В некоторых случаях коронавирус является лишь фоновым заболеванием, отмечал он.

"В части случаев Covid-19 может быть основной причиной гибели человека, а в части случаев он может быть просто фоном этой болезни, иногда даже сопутствующим заболеванием, если он совсем слабо течет, а у человека есть какая-то еще тяжелая болезнь. Если у человека распространенный рак желудка с метастазами, и при этом легкая форма Covid-19, то естественно, на первое место выходит рак желудка, который приводит больного к гибели", — говорил Франк в эфире "Эха Москва".

Эксперты в разных странах, в том числе в США и Британии, считают, что при анализе смертности от коронавируса необходимо учитывать в том числе общий рост количества умерших во время эпидемии.

В этом случае точно будут учитываться все смерти от Covid-19, вне зависимости от того, как ставится диагноз. Также такие данные помогают понять, сколько человек умерли в результате косвенного влияния пандемии — например, перегрузки системы здравоохранения.