В России отменили массовые мероприятия в связи с пандемией Covid-19
Foto: Pixabay

В России отменены массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

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По словам главы Роспотребнадзора, массовые мероприятия остановлены по всей стране. Проводить их можно только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача. На данный момент ни в одном субъекте России нельзя проводить массовые мероприятия с количеством участников более трех тысяч человек.

"И от тысячи до трех тысяч — всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса", — заявила Попова.

В России за последние сутки выявили 25 781 новый случай коронавируса. Это наибольший прирост зафиксированный со 2 января. С начала пандемии общее число заражений достигло 7 612 317.

В Москве выявили максимальное с 17 июля число новых случаев Covid-19. 17 июля в городе выявили 4 561 случай заражения коронавирусом.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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