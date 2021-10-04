В России отменили массовые мероприятия в связи с пандемией Covid-19

В России отменены массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам главы Роспотребнадзора, массовые мероприятия остановлены по всей стране. Проводить их можно только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача. На данный момент ни в одном субъекте России нельзя проводить массовые мероприятия с количеством участников более трех тысяч человек.

"И от тысячи до трех тысяч — всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса", — заявила Попова.

В России за последние сутки выявили 25 781 новый случай коронавируса. Это наибольший прирост зафиксированный со 2 января. С начала пандемии общее число заражений достигло 7 612 317.

В Москве выявили максимальное с 17 июля число новых случаев Covid-19. 17 июля в городе выявили 4 561 случай заражения коронавирусом.