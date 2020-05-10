В России отметили 75-летие победы над нацизмом

Празднования 9 мая прошли в основном в онлайн-режиме, а парад Победы - в воздухе. Организаторы акции "Бессмертный полк" заявили о трех миллионах участников в онлайн-формате.

В России в субботу, 9 мая, отметили 75-летие победы над нацизмом. Крупных уличных массовых мероприятий из-за распространения коронавируса не проводилось, они прошли в онлайн-режиме.

Так, организаторы акции "Бессмертный полк" заявили, что получили почти 3 миллиона заявок на участие в онлайн-формате. Сайт акции транслирует фотографии родственников пользователей, воевавших во Второй мировой войне. Онлайн-шествие будет проходить в течение двух недель.

Путин пообещал провести "Бессмертный полк" на Красной площади

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню в Александровском саду, обратился к россиянам и пообещал в будущем провести шествие "Бессмертного полка" по Красной площади.

В Москве также прошел воздушный парад Победы. Над Красной площадью пролетели 75 самолетов и вертолетов, в том числе пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Вечером в столице состоялся праздничный салют, для его проведения военные задействовали 90 единиц техники.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее попросил москвичей не выходить из дома 9 мая ради авиапарада и салюта, чтобы не создавать угрозу массового заражения коронавирусом. "Пожалуйста, посмотрите пролет самолетов, салют со своих балконов, если это возможно, а лучше - по телевидению", - сказал Собянин.