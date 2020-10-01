В России планируют аресты геев, получивших детей от суррогатных матерей

Следственный комитет РФ планирует новые задержания гомосексуалов, прибегших к услугам суррогатных матерей для рождения детей. Фигурантам может быть предъявлено обвинение в покупке детей, сообщает ТАСС.

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Следственный комитет России (СКР) планирует новые задержания и аресты мужчин нетрадиционной ориентации, прибегших к помощи суррогатных матерей для рождения детей. Аресты планируются в рамках уголовного дела о торговле детьми, расследование которого должно завершиться к концу текущего года, сообщило вечером в среду, 30 сентября, агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В рамках расследования дело будет дополнено новыми эпизодами торговли детьми, следствие планирует ряд арестов новых фигурантов дела из числа одиноких мужчин, граждан РФ, которым детей родили суррогатные матери при помощи процедуры ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение — Ред.)", — сказал собеседник агентства, пояснив, что эти мужчины, согласно закону, не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, "так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация". Обвинение в покупке детей может быть предъявлено 10 мужчинам, сказал источник.

Позиция адвоката

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых, уже арестованных в рамках данного дела, подтвердил ТАСС эту информацию, назвав намерения следствия незаконными и необоснованными. Он признал, что по российскому закону процедурой ЭКО могут, действительно, воспользоваться лишь семейные пары и одинокие женщины. В то же время Трунов заявил, что нетрадиционная ориентация и нарушения, которые с ними связаны, не могут быть квалифицирующими признаками, как считает СКР.

По словам Трунова, следствие изъяло все документы с 2014 года, в которых содержится информация о тех мужчинах, "кто прошел через фирмы "Росюрконсалтинг" и "Европейские суррогатные технологии", в том числе медицинский центр суррогатного материнства.

"СК стал вызвать одиноких отцов на допрос, выяснять с кем они заключали договора и предупреждать их, что органы опеки и попечительства будут забирать и перенаправлять детей в детдом, пока идет следствие, — рассказал Игорь Трунов. — В настоящее время известно о десяти одиноких отцах — это те, кого СК пытается вызвать на следственные действия и кому планирует предъявить обвинение в торговле детьми, им хотят вменить их покупку, а самих детей признать потерпевшими".

Дело о торговле детьми

Уголовное дело по статьям о торговле детьми и причинении смерти по неосторожности было возбуждено в начале 2020 года: тогда в подмосковном Одинцове нашли четырех младенцев, один из которых был мертв. Еще несколько детей были найдены в Москве в июне. По версии следствия, они были рождены суррогатными матерями для граждан иностранных государств, в том числе Китая.

По делу о торговле детьми арестованы семь человек, в том числе врачи. Некоторые признали свою вину и заключили сделку со следствием.