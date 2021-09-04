В России под Владивостоком построят новый город Спутник

В 30 километрах от Владивостока должен появиться новый город Спутник с населением в 300 тысяч, соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вместе с Владивостоком и Артемом население агломерации совокупно может достигнуть миллиона человек, сообщают РИА Новости. Как отметил замглавы ведомства Гаджимагомед Гусейнов, расположение нового города будет привлекательно для застройщиков. "Десять минут до аэропорта, 40 — до центра столицы Приморья, 15 — до Артема. Рассчитан до 50 тысяч жителей на первом этапе", — сказал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу выступил с идеей построить в Сибири новые города. По его мнению, это должны быть три-пять крупных населенных пунктов, которые стали бы экономическими центрами конкретных отраслей — энергомашиностроения, лесопереработки или нефтехимии. Президент Владимир Путин позже заявил, что эти предложения надо подготовить и оформить.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире.