В России потенциальных "школьных стрелков" будут выявлять по сочинениям с помощью софта

В проекте федерального бюджета на 2022-2024 года предусмотрено выделение 1,7 млрд рублей на создание софта, который позволит путем анализа школьных сочинений выявлять тех, кто склонен к опасному и деструктивному поведению, пишут "Ведомости".

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Издание ссылается на проект бюджета нацпроекта "Образование". Расходы на создание такого ПО включены в федеральный проект "Социальная активность", в 2022 и 2023 годах они заложены на уровне 551,1 млн рублей в год, в 2024 году - на уровне 555,7 млн рублей.

В Минпросвещения просьбу "Ведомостей" о комментарии переадресовали Росмолодежи, а это ведомство оперативно не ответило на запрос.

Предполагается, что деньги получит автономная некоммерческая организация "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" (АНО "ЦИСМ"), созданная в 2018 году по поручению президента Владимира Путина, уточняет РБК.

Правительство утвердило проект трехлетнего бюджета 21 сентября.

Детский психиатр Европейского медицинского центра Павел Зайцев сказал газете, что в письменной речи действительно проявляются "определенные паттерны мышления", при проведении судебных экспертиз лингвисты-психологи могут анализировать массивы писем или постов человека в соцсетях. Он не исключает, что алгоритмы могут выявлять в текстах настораживающие тенденции, но ему непонятно, как будет использоваться результат разработки. Пока он слышал о существовании доказательного ПО по психологическому анализу письменных работ в России или в мире.

"Технические средства для определения уровня стресса и наличия склонностей действительно существуют, однако они применяются для анализа больших групп людей, а не конкретного человека", - заявил "Ведомостям" Игорь Ашманов, президент компании "Крибрум". По его словам, выявить изменения в поведении человека можно по анализу большого объема данных, например, сочинений человека за несколько лет. "Велика вероятность, что созданная за средства бюджета программа будет выдавать случайный результат, который предстоит интерпретировать учителю или школьному психологу", - опасается эксперт. Он сомневается, что в создании подобного софта есть смысл, и считает заявленную стоимость проекта в 1,7 млрд рублей завышенной в два-три раза.

Если такой софт удастся разработать, применять его будет можно только после принятия соответствующих поправок в законодательство, предупредил член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.