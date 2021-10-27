В России предложили арестовывать за сравнение СССР с нацистской Германией
Foto: Sputnik/Scanpix

В Госдуму России внесен законопроект, который предусматривает наказания за отождествление действий и целей СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны. Документ зарегистрирован на сайте Думы в среду, 27 октября.

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Предлагается штрафовать граждан на сумму от 1000 до 2000 рублей или подвергать административному аресту до 15 суток. Должностные лица могут оштрафовать на сумму от 1000 до 4000 рублей, юридические лица — от 10 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении запрета гражданам грозит штраф до 5000, должностным лицам — до 20 тысяч, юрлицам — до 100 тысяч рублей.

В начале июля президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который запрещает отрицать "решающую роль советского народа в победе над фашизмом", а также отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующие поправки рекомендовал подготовить сам Путин в январе по итогам заседания Совета по культуре и искусству. 25 мая законопроект приняла Госдума в первом чтении, 9 июня — в третьем, окончательном чтении.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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