В России предложили отменить разрешения на временное проживание — первую ступень для получения гражданства

МВД России предложило отменить выдачу разрешений на временное проживание (РВП) для иностранцев. Сейчас получение таких разрешений является ступенью перед получением вида на жительство в России.

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Законопроект, упраздняющий понятие РВП, опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов, а также на сайте МВД.

В настоящее время РВП выдается иностранцам на три года и не предполагает продления. По истечению срока действия разрешения человек может оформить вид на жительство в России, а затем подать прошение на выдачу ему российского гражданства.

МВД предлагает ввести вместо РВП три новых миграционных режима пребывания в стране:

режим краткосрочного пребывания (не более 90 дней суммарно в течение календарного года);

режим долгосрочного пребывания (свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание);

постоянное проживание (бессрочно).

Кроме того, ведомство предлагает создать реестр недобросовестных приглашающих лиц (физических и юридических), которые нарушают правила приглашения и оформления иностранцев в России.

Также ведомство хочет ввести новый правоохранительный режим — "контролируемое пребывание". Он будет устанавливаться в тех случаях, когда гражданину другого государства, находящемуся на территории России незаконно, дали срок на то, чтобы добровольно покинуть страну.

В законопроекте также предлагается установить единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в России, с электронным носителем информации. Он будет оформляться по заявлению иностранца сроком на десять лет, после этого его нужно будет заменить.

О необходимости реформировать миграционные режимы и институт гражданства в России в прошлом году заявлял президент Владимир Путин.

Он утвердил перечень поручений по миграционным вопросам, в котором, в частности, отмечалось, что институт РВП "фактически себя изжил", поскольку иностранцы зачастую покупают такие разрешения, чтобы не оформлять дополнительные документы, необходимые для временного трудоустройства.

В документе также говорилось, что существующие миграционные правила" недостаточно ясны и унифицированы", а уровень применения информационных технологий при предоставлении госуслуг в сфере миграции остается невысоким.