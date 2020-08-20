В России предотвратили попытку похищения одного из лидеров сепаратистов Донбасса

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала семерых человек за попытку похитить из России и вывезти в Украину одного из лидеров сепаратистов Донбасса. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

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В Центре общественных связей ФСБ "Интерфаксу" не уточнили, кого именно планировали похитить задержанные. Сообщается, что это гражданин России. По информации СК, 30 июля его выманили в Подмосковье и ударили электрошокером в автомобиле, но ему удалось сбежать.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека. Задержанным — это граждане России Макаров, Мищенко, Капкаева, Кормич, Пызин, Мороз и Долгов — предъявлены обвинения, они содержатся под стражей.

По данным ФСБ, организаторами похищения были граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, которые действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). В качестве вознаграждения исполнителям пообещали вознаграждение в размере $200 тысяч и выплатили аванс — $50 тысяч.