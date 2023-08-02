В России приговор журналисту Сафронову оставлен в силе

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу журналиста Ивана Сафронова, приговоренного к 22 годам лишения свободы по обвинению в госизмене, сообщили российские СМИ в среду, 2 августа. Заседание суда по делу Сафронова проходило в закрытом режиме. Сам осужденный в нем не участвовал ни лично, ни по видеосвязи.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Верховный суд — последняя российская инстанция по уголовным делам, куда можно обратиться с просьбой о пересмотре решений нижестоящих судов.

Дело Ивана Сафронова



Иван Сафронов, работавший прежде журналистом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", был задержан 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене, в то время он занимал должность советника главы "Роскосмоса". В госкорпорации заявили, что задержание не связано с текущей работой Сафронова и что к гостайне он доступа не имел. В свою очередь ФСБ утверждала, что в 2012 году Сафронова завербовала чешская разведка, а в 2017 году он якобы передал чешским спецслужбам некие секретные данные.

В ноябре 2021 года в деле Сафронова появилось новое обвинение. По версии следствия, в декабре 2015 года журналист передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот затем переслал представителям Цюрихского университета в Швейцарии и Федеральной разведслужбы Германии (BND). ФСБ полагает, что "переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии". Издание "Проект", изучив обвинительное заключение, пришло к выводу, что дело Сафронова сфабриковано спецслужбами, а фигурирующие в нем секретные документы находятся в открытом доступе.

5 сентября 2022 года Мосгорсуд приговорил журналиста к 22 годам колонии строгого режима, признав его виновным в госизмене. Сафронов своей вины не признал.7 декабря апелляция его защиты была отклонена, и приговор вступил в законную силу. К моменту приговора журналист более двух лет провел в СИЗО. В феврале нынешнего года Сафронова этапировали в колонию в Красноярском крае.