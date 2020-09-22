В России признали пикетом ношение маски с надписью "Путина в отставку"

Железнодорожный районный суд Барнаула оштрафовал на 10 тысяч рублей активистку Марию Пономаренко за ношение в суде красной медицинской маски с надписью про президента, пишет "Медиазона".

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Пономаренко признали виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия (часть 1 статья 20.2 КоАП РФ).

В протоколе полиция указала, что Пономаренко "организовала, приняла участие и провела публичное мероприятие в форме одиночного пикетирования со средствами наглядной агитации, в роли которой выступила маска красного цвета, на которой нанесен текст "Путина в отставку".

Барнаульский суд рассмотрит дело Марии Пономаренко за нарушение правил организации массовой акции. Полиция составила протокол за ношение маски с надписью «Путина в отставку» в суде. https://t.co/FQltIxbTFv pic.twitter.com/PVrcBB1QkL — Тайга.инфо (@taygainfo) September 22, 2020

Ранее, 22 августа инспекторы ГИБДД остановили активистку по дороге на еженедельную акцию солидарности с Хабаровском.

На нее составили протокол за видео в TikTok со словами "8 августа идем кормить голубей. Гули проголодались" (часть 1 статья 20.2.2 КоАП) и оставили ее в отделе полиции до заседания суда 24 августа, на котором также оштрафовали на 10 тысяч рублей.