В России продолжаются антивоенные акции; в субботу задержаны 486 человек в 35 городах
Foto: AP/Scanpix/LETA

26 февраля во многих российских городах продолжаются акции против военных действий России на территории Украины. На 23.30 по московскому времени задержаны 486 человек в 35 городах, более всего — 215 человек — в Москве.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Российский сайт "ОВД-Инфо" каждый поздний вечер около 23.00-00.00 по московскому времени подводит итоги дня: сколько человек и в каких городах задержаны. Публикуются имена и фамилии задержанных. Если вы беспокоитесь о своих близких в России, допускаете, что они могли участвовать в акциях протеста и подвернуться репрессиям — проверяйте информацию здесь.

В субботу, 26 февраля, 215 человек были задержаны в Москве, 107 — в Санкт-Петербурге. В еще одном крупном городе России — Екатеринбурге — как минимум 68 задержанных. В Иваново — 15 задержанных, в Новосибирске — 13, в Воронеже — 9, в Перми — 7, в Иркутске — 5, в Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде — как минимум по 4 задержанных, в Вологде и Волгограде — по 3 задержанных. По 2 задержанных в Казани, Белгороде, Твери, Апатитах, Хабаровске, Тюмени, Саратове. Как минимум один человек задержан в Коломне, Симферополе, Химках, Ульяновске, Самаре, Железногорске Красноярского ерая, Владивостоке, Жуковском, Новочеркасске, Новороссийске, Ялте, Омске, Великих Луках, Зеленограде, Архангельске.

В пятницу, 25 февраля, были задержаны 620 человек в 31 городе, в четверг, 24 февраля, в четверг, 24 февраля — не менее 1967 человек в 67 городах, сообщает сайт ovd.news.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд