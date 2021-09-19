В России проходит итоговый день голосования

В России 19 сентября проходит третий, итоговый, день голосования по выборам депутатов Госдумы. Первыми в 08.00 по местному времени (в 23.00 МСК 18 сентября) открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке. Закроются они в 20:00 по местному времени, тогда же завершится и онлайн-голосование, которое проводится в некоторых регионах России.

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По итогам двух дней голосования на 20.00 МСК 18 сентября явка в очном формате составила 31,51%, сообщили в ЦИК. Между тем, как следует из данных дистанционного электронного голосования на 12.30 МСК 19 сентября, онлайн-явка на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва по федеральному избирательному округу в Москве составила 90 процентов.

Нарушения в ходе выборов



В ходе второго дня о нарушениях говорили как в общественном движении "Голос", ведущем собственную "Хронику единого дня голосования", так и в Центризбиркоме России. Так, по данным "Голоса", собирающего данные о нарушениях на выборах, серьезные проблемы возникли с надомным голосованием. В свою очередь Элла Памфилова на середину дня 18 сентября констатировала, что ЦИК зафиксировал 137 обращений из 45 регионов страны со сведениями о принуждении к голосованию.

А в воскресенье Памфилова сообщила, что в 14 субъектах РФ недействительными были признаны 7 тыс. избирательных бюллетеней. По ее словам, речь идет о регионах: Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Камчатский край, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области и город Москва. "Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7 465 избирательных бюллетеней по ряду причин", - уточнила она.

"Видео выглядит как постановочная ситуация"



Между тем общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" приняло предложение главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой обсудить видео из квартиры, где якобы делали фейковые записи о нарушениях на выборах, подававшиеся позднее в интернете как подлинные.

Как сообщил в субботу, 18 сентября, сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц, движение идет на любой контакт с ЦИК. По его мнению, видео, о котором шла речь на заседании ЦИК, выглядит как "постановочная ситуация". Между тем заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев не смог уточнить журналистам источник получения записи.

Напомним, что движение "Голос" не имеет статуса официального наблюдателя на нынешних выборах в Госдуму. Тем не менее на его сайте публикуются сообщения о многочисленных нарушениях в ходе голосования, которые поступают с мест.

В частности, в обнародованном "Голосом" в воскресенье анализе допущенных нарушений отмечаются проблемы с обеспечением сохранности бюллетеней и избирательной документации по ночам. Причем в ночь с субботы на воскресенье к проблемам с опечатыванием помещений для голосования, сейфов, организации видеонаблюдения, добавились ночные проникновения в эти помещения. В результате как минимум некоторых из таких проникновений у наблюдателей возникли подозрения в фальсификациях.

Кроме того, продолжают поступать свидетельства о воспрепятствовании работе наблюдателей и членов комиссий, а также, порой, о силовом прессинге на них. При этом полиция в случае конфликтов между наблюдателями, кандидатами и членами комиссий либо самоустраняется, либо беспрекословно выполняет явно незаконные указания председателей комиссий.

Без кандидатов от антикремлевской оппозиции



Трехдневные выборы депутатов Госдумы официально стартовали в России в пятницу, 17 сентября. В них принимают участие 14 политических партий, включая партии "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и РПСС, которые впервые борются за представительство в Думе. Всего же кандидатами по федеральным партийным спискам зарегистрированы 3812 человек, по одномандатным округам - 2020.

В связи с опасениями, что против них возбудят уголовные дела, от участия в кампании отказались оппозиционеры Дмитрий Гудков, Александр Соловьев и депутат липецкого облсовета Олег Хомутинников. Все они уехали из России.

Из-за принятого в мае закона, предусматривающего недопуск членов "экстремистских организаций" к участию в выборах, возможности стать кандидатами лишились все лица, которые имели какое-либо отношение к организациям Алексея Навального. Так, например, избираться не смогли Любовь Соболь и глава московского штаба Навального - Олег Степанов.