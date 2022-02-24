В России проходят антивоенные акции после вторжения на Украину

В Москве, Петербурге и других городах России проходят акции протеста против российского вторжения на Украину. В большинстве своем они немногочисленные, но в некоторых городах уже десятки задержанных. Власти заявляют, что россиянам не следует протестовать.

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Днем в разных городах России, в том числе Иркутске, Омске, Астрахани и Владивостоке проходили одиночные пикеты. К вечеру протестующие начали собираться на стихийные митинги.

По данным проекта "ОВД-Инфо" (внесен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), по состоянию на 19:00 в 24 городах России задержали уже 167 участников протестных акций.

Около 60 человек, по данным проекта, были задержаны только на антивоенной акции в Екатеринбурге.

Там несколько десятков человек собрались на стихийный митинг напротив администрации города. Они скандировали "Нет войне!", "Миру - мир", "Путин, выведи войска", некоторые участники акции принесли с собой плакаты. Какое-то время их не трогали, но затем ОМОН начал разгонять и задерживать протестующих, сообщало издание Znak.com.

В Екатеринбурге разогнали антивоенный митинг. pic.twitter.com/2x3TEV7JpD — Большой Ух (@andreyar93) February 24, 2022

Znak сообщает: в Екатеринбурге полицейские остановили машину и грубо задержали водителя, который сигналил в поддержку пикетчиков. По-белорусски работают ( pic.twitter.com/930usrJrk9 — Dmitry Kolezev (@kolezev) February 24, 2022

В Перми, по данным "ОВД-Инфо", из-за антивоенных акций задержали около 50 человек.

В Перми задерживают граждан, выходящих на акции протеста против происходящего на Украине По информации ОВД-Инфо*, задержали около 50 человек. У 20-ти в автозаке отобрали телефоны, сообщают правозащитники со ссылкой на одного из активистов. * - власти РФ считают иноагентом pic.twitter.com/i9B6dc7U9E — Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) February 24, 2022

Антивоенный митинг начался в Челябинске, о задержаниях пока не сообщается.

В Москве на Пушкинской площади днем задерживали людей с плакатами, затем площадь начали обносить забором.

На выходе из метро у Большой Бронной улицы полицейские при задержании повалили на землю двоих мужчин, сообщает "Медиазона" (издание внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Полицейские требуют разойтись.

Следственный комитет России пообещал привлечь участников и организаторов несогласованных акций к ответственности, в том числе и уголовной. О негативных последствиях участия в несогласованных акциях предупредила и прокуратура Москвы.

Возле Гостиного двора в Петербурге люди выстроились в цепь солидарности, полиция предупреждает о "недопустимости нарушения закона". Как передает корреспондент Би-би-си, задержаны уже около 10 человек.

Телеграм-канал "Апология" сообщает, что в Тюмени полиция задержала более 20 участников антивоенных акций.

В Новосибирске протестующие организовали шествие.

По Красному проспекту идёт шествие под лозунгами «Нет войне!». pic.twitter.com/9LJfBdiawV — Коалиция Новосибирск 2020 (@Coalition_NSK) February 24, 2022

Тем временем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне, которые выступают против военной операции на Украине, думают "о своих сиюминутных проблемах и трудностях".

Против войны в четверг выступили многие знаменитости, в том числе музыканты. В их числе - Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков. Лидер "Аквариума" назвал происходящее "подлинным безумием". "Люди, развязавшие эту войну, сошли с ума. Они позор России", - заявил Гребенщиков.