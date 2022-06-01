В России проходят учения ядерных сил ракетных войск стратегического назначения
Foto: TASS/Scanpix/LETA

В учениях РВСН участвуют около 1000 военнослужащих и более 100 единиц техники, в том числе стратегические комплексы "Ярс".

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На фоне продолжающейся войны России против Украины министерство обороны РФ заявило о проведении учений ядерных сил в Ивановской области. В маневрах участвует Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), к ним привлечены около 1000 военнослужащих, задействованы более 100 единиц техники, сообщило министерство в среду, 1 июня.

Согласно его данным, на маршрутах боевого патрулирования автономных пусковых установок стратегических комплексов "Ярс" совершаются "интенсивные маневренные действия". "Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", — указывается далее.

Как отмечает "Интерфакс", РВСН являются главным компонентом российских стратегических ядерных сил и предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии. Их основу составляют комплексы "Ярс", способные поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. Они оснащены разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

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