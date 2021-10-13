В России рассмотрят проект закона о профилактике семейного насилия
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Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России внесут на рассмотрение Госдумы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщают Ведомости.

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По словам Матвиенко, законопроект не внесли на рассмотрение раньше, поскольку "он очень сложно готовится" — по данной инициативе существуют разные радикальные точки зрения, поэтому трудно свести их вместе и выработать "некий компромисс".

Цель закона — привлечь общественное внимание к теме семейно-бытового насилия и указать на недопустимость подобного явления, а также сделать акцент на профилактике семейно-бытового насилия.

Согласно варианту документа, который Совет Федерации опубликовал еще в 2019 году, в профилактику домашнего насилия входит правовое просвещение, профилактический учет и контроль, помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, социальная реабилитацию таких людей, специализированные психологические программы, защитное предписание и судебное защитное предписание.

65,8 % женщин, убитых в России с 2011 по 2019 год, погибли из-за домашнего насилия — такой вывод сделал Консорциум женских неправительственных объединений в результате проведенного исследования.

80 % женщин погибли из-за партнера, оставшиеся — из-за родственников. Исследование подтвердило гипотезу правозащитниц, что "наиболее опасное место для женщины в России — это дом". По словам организаторов исследования, именно в квартирах, домах, подъездах и на садовых участках женщину убивает мужчина, с которым она состояла в близких семейных или партнерских отношениях.

В разных формах законы против домашнего насилия уже действуют в 144 государствах. Россия — последняя из стран-членов Совета Европы, где такой закон не принят, пишет DW.

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Россия Домашнее насилие Женщины Права человека
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