В России рассмотрят проект закона о профилактике семейного насилия

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России внесут на рассмотрение Госдумы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщают Ведомости.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Матвиенко, законопроект не внесли на рассмотрение раньше, поскольку "он очень сложно готовится" — по данной инициативе существуют разные радикальные точки зрения, поэтому трудно свести их вместе и выработать "некий компромисс".

Цель закона — привлечь общественное внимание к теме семейно-бытового насилия и указать на недопустимость подобного явления, а также сделать акцент на профилактике семейно-бытового насилия.

Согласно варианту документа, который Совет Федерации опубликовал еще в 2019 году, в профилактику домашнего насилия входит правовое просвещение, профилактический учет и контроль, помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, социальная реабилитацию таких людей, специализированные психологические программы, защитное предписание и судебное защитное предписание.

65,8 % женщин, убитых в России с 2011 по 2019 год, погибли из-за домашнего насилия — такой вывод сделал Консорциум женских неправительственных объединений в результате проведенного исследования.

80 % женщин погибли из-за партнера, оставшиеся — из-за родственников. Исследование подтвердило гипотезу правозащитниц, что "наиболее опасное место для женщины в России — это дом". По словам организаторов исследования, именно в квартирах, домах, подъездах и на садовых участках женщину убивает мужчина, с которым она состояла в близких семейных или партнерских отношениях.

В разных формах законы против домашнего насилия уже действуют в 144 государствах. Россия — последняя из стран-членов Совета Европы, где такой закон не принят, пишет DW.