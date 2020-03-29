В России разработали схему лечения коронавируса с использованием противомалярийного препарата

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России, возглавляемое бывшим министром здравоохранения Вероникой Скорцовой, разработало схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина. Разработки велись с учетом китайского и французского опыта и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом", — говорится на сайте ФМБА.

Из релиза следует, что в схему лечения также входят макролидные антибиотики и синтетические пенициллины, добавление которых "не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких". В агентстве считают, что таким образом можно эффективно лечить больных коронавирусом различной степени тяжести.

Разработанную схему предложено включить в методичку Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. ФМБА также работает над созданием на основе мефлохина эффективной и безопасной схемы профилактики коронавируса, "которая позволит не только преодолеть пик заболеваемости, но и эффективно контролировать ее в будущем", сообщила Скворцова.

Мефлохин был разработан в США в 1970-е годы. Он широко применяется для профилактики и лечения малярии и входит в список основных лекарственных препаратов ВОЗ. При этом у него есть серьезные побочные эффекты, в том числе зрительные нарушения, судороги, спутанность сознания, галлюцинации, депрессия, паническая атака, агрессия, острые психозы, выпадение волос, тахикардия.

Ранее ВОЗ запустила программу "Солидарность" (Solidarity) для обмена данными по различным видам лечения COVID-19 в мире. Она предусматривает тестирование различных лекарств против вируса и выявление наиболее эффективных из них. В программе участвуют 45 государств

В число лекарств, которые будут тестироваться в рамках программы ВОЗ, попали противомалярийные препараты хлорохин и гидроксихлорохин, на испытания которых возлагает большие надежды президент США Дональд Трамп. Исследования с использованием гидроксихлорохина в сочетании с антибиотками проводились в Китае и Франции, но его польза в лечении коронавирусной инфекции пока не подтверждена. Применять любые производные хлорохина без назначения и контроля врача опасно и может привести к смерти.

В мире уже отмечено несколько летальных исходов при подобном самолечении. В США скончался житель Аризоны, который, услышав выступление Трампа по телевизору, принял хлорохин фосфат, используемый для лечения паразитов у аквариумных рыбок и отличается от противомалярийного хлорохина. Его супругу удалось спасти. Еще два человека скончались в Нигерии от передозировки хлорохина, сообщал Bloomberg.

В Москве на фоне новостей о возможной эффективности противомалярийных препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин такие лекарства стали активно раскупать, притом что из-за нераспространенности малярии в России их и так не бывает в большом количестве. Ажиотажный спрос на лекарства с гидроксихлорохином привел к дефициту у дистрибуторов, которые уже обратились с новыми заказами к производителям, пишут "Ведомости".

27 марта Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения вируса у взрослых расширен с четырех до шести наименований. Это лопинавир + ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, препараты интерферонов. Кроме того, проходят клинические испытания умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.