В России резко сократилась аудитория государственных телеканалов

Доля зрителей трех главных федеральных телеканалов в России с начала войны в Украине снизилась на четверть и впервые уступила аудитории Telegram, пишет издание The Moscow Times со ссылкой на исследование "Ромира".

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В России с начала полномасштабной войны РФ против Украины примерно на четверть сократилась аудитория государственных телеканалов. Об этом свидетельствуют данные анализа влияния социально-экономической ситуации на медиапотребление россиян, проведенного частной исследовательской компанией "Ромир". О результатах исследования в понедельник, 22 августа, сообщило издание The Moscow Times.

По сведениям социологов, охват аудитории "большой тройки" федеральных телеканалов — "Первого", "России 1" и НТВ — впервые уступил аналогичному показателю соцсети Telegram, который с февраля по июль возрос с 19,1% до 26,8% россиян. Тем временем аудитория Первого канала за тот же период сократилась с 33,7% до 25,5% населения РФ, те же показатели "России 1" упали с 30,9% до 23%, а НТВ — с 21,1% до 16,6%, указывается далее.

Телеканалы, перекроившие сетку вещания под нужды войны, стремительно теряют публику всех возрастных групп, при этом сокращение их аудитории идет активнее среди молодежи, пишет The Moscow Times.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину российские государственные телеканалы изменили программу, убрав из сетки вещания развлекательные передачи и резко увеличив объемы военной пропаганды в эфире.