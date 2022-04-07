В России совершено нападение на лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова

В четверг вечером в России было совершено нападение на главреда "Новой газеты" и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. Как отмечает издание, на журналиста напали прямо в вагоне поезда.

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"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", — рассказал главред "Новой".