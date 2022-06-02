В России создадут альтернативу Европейскому суду по правам человека
Foto: Reuters/Scanpix

Предполагается, что новый международный суд заработает в течение года. Ранее Россия вышла из Совета Европы, ее граждане скоро потеряют возможность обращаться в ЕСПЧ.

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Ассоциация юристов России (АЮР) начала работу по созданию аналога ЕСПЧ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя организации, бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина.

"Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента", — сказал Степашин на совместном заседании президиума и правления АЮР, которое прошло в Министерстве юстиции РФ. В эту рабочую группу, которая будет сформирована до конца июня, войдут, в том числе, представители Минюста, Следственного комитета и администрации президента.

По словам Степашина, новый суд по правам человека может быть создан "в течение года" на одной из трех "площадок": БРИКС, СНГ или Евразийского экономического сообщества. При этом первый вариант кажется председателю АЮР наименее вероятным из-за "давления" со стороны на США на Бразилию и Индию.

Россия заявила о выходе из Совета Европы 15 марта. Этот процесс предполагает денонсацию Европейской конвенции по правам человека и, как следствие, выход из-под юрисдикции ЕСПЧ. Тем не менее, согласно конвенции, Россия должна будет выполнить все решения суда по правонарушениям, совершенным до 16 сентября. В середине мая в Госдуму внесли законопроект, предлагающий игнорировать эту правовую норму.

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