В России создадут институт по изучению поведения ЛГБТ-людей. Активисты опасаются, что их будут насильно "лечить"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе общения с депутатами Госдумы рассказал, что по поручению Владимира Путина в стране создадут специальный институт для изучения "общественного поведения" представителей ЛГБТ+. В этот момент в нижней палате российского парламента рассматривали законопроект о запрете на трансгендерный переход.

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Как пишет издание "Важные истории", Мурашко сообщил о таких планах при ответе на вопрос депутата Анатолия Вассермана. Он спросил министра, работает ли ведомство над исследованиями "психиатрических методов приведения этих представлений [о гендерных ролях и сексуальности людей] в соответствие с реальностью".

"Cейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда поведенческих направлений, в том числе общественного поведения. Поэтому это направление также будет дальше взято в обязательную научную проработку, помимо того, что сегодня делаем", — ответил глава Минздрава РФ.

ЛГБТ-портал "Парни+" увидел в выступлении министра признаки того, что власти РФ готовятся внедрить в стране конверсионную терапию — комплекс лженаучных насильственных психологических и физических практик, с помощью которых якобы можно "вылечить" негетеросексуальную ориентацию.

По данным активистов, подобные методы применяются в России и сейчас в подпольных "реабилитационных центрах" на Северном Кавказе, в Москве и других мегаполисах. Прошедшие через эти "клиники" люди жаловались на избиения и разнообразные пытки. Помимо гомосексуальности, их также пытались "вылечить" от атеизма.

В ООН призывали запретить конверсионную терапию как "изначально дискриминационную, жестокую, бесчеловечную и унижающую достоинство", а в случае использования насильственных методов и вовсе приравнять к пыткам.

14 июня Госдума РФ в первом чтении приняла закон о запрете "смены пола". В частности, он предусматривает запрет на изменение гендерного маркера (данных в графе "пол") в документах без хирургического вмешательства. Оно, в свою очередь, будет разрешено только при наличии врожденных аномалий. Запретят и гормональную терапию.