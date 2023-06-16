В России создадут институт по изучению поведения ЛГБТ-людей. Активисты опасаются, что их будут насильно "лечить"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе общения с депутатами Госдумы рассказал, что по поручению Владимира Путина в стране создадут специальный институт для изучения "общественного поведения" представителей ЛГБТ+. В этот момент в нижней палате российского парламента рассматривали законопроект о запрете на трансгендерный переход.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как пишет издание "Важные истории", Мурашко сообщил о таких планах при ответе на вопрос депутата Анатолия Вассермана. Он спросил министра, работает ли ведомство над исследованиями "психиатрических методов приведения этих представлений [о гендерных ролях и сексуальности людей] в соответствие с реальностью".

"Cейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда поведенческих направлений, в том числе общественного поведения. Поэтому это направление также будет дальше взято в обязательную научную проработку, помимо того, что сегодня делаем", — ответил глава Минздрава РФ.

ЛГБТ-портал "Парни+" увидел в выступлении министра признаки того, что власти РФ готовятся внедрить в стране конверсионную терапию — комплекс лженаучных насильственных психологических и физических практик, с помощью которых якобы можно "вылечить" негетеросексуальную ориентацию.

По данным активистов, подобные методы применяются в России и сейчас в подпольных "реабилитационных центрах" на Северном Кавказе, в Москве и других мегаполисах. Прошедшие через эти "клиники" люди жаловались на избиения и разнообразные пытки. Помимо гомосексуальности, их также пытались "вылечить" от атеизма.

В ООН призывали запретить конверсионную терапию как "изначально дискриминационную, жестокую, бесчеловечную и унижающую достоинство", а в случае использования насильственных методов и вовсе приравнять к пыткам.

14 июня Госдума РФ в первом чтении приняла закон о запрете "смены пола". В частности, он предусматривает запрет на изменение гендерного маркера (данных в графе "пол") в документах без хирургического вмешательства. Оно, в свою очередь, будет разрешено только при наличии врожденных аномалий. Запретят и гормональную терапию.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā