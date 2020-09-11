В России стартовал трехдневный Единый день голосования. Что надо знать об этих выборах

В пятницу, 11 сентября, в российских регионах досрочно стартовал Единый день голосования. В воскресенье вечером начнется подсчет голосов.

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Русская служба Би-би-си собрала главное, что нужно знать об избирательных кампаниях, в этом году проходивших в условиях пандемии и электоральных реформ, — от выборов "на пеньках" до "Умного голосования".

Где и за кого голосуют

В 20 регионах пройдут выборы губернаторов.

В 18 субъектах лидеров выберут прямым голосованием, в девяти из них временно исполняющие обязанности губернаторов баллотируются на первый срок. Еще в двух — Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — губернаторов изберут парламенты из предложенных президентом кандидатов.

Жители четырех одномандатных округов в Татарстане, Пензенской, Ярославской и Курской областях проголосуют на дополнительных выборах депутатов Госдумы.

В 11 регионах выберут новые составы парламентов. В столицах 22 субъектов — депутатов городских собраний.

Пройдут и многочисленные выборы более мелких уровней — в органы местного самоуправления районов, городских округов и поселений.

Теперь выбирают три дня, "на пеньках" и в интернете

За поправки в Конституцию, обнуляющие сроки президента Владимира Путина, россияне голосовали с 25 июня по 1 июля. Часть практик этого голосования законодатели и ЦИК предложили закрепить на федеральном уровне.

Для этого Дума в конце июля в третьем чтении приняла поправки в законы "Об основных гарантиях избирательных прав граждан" и "О выборах депутатов".

24 июля ЦИК официально установил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября — досрочное голосование.

Инициативу по проведению трехдневного голосования в сентябре глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила заботой о здоровье избирателей во время пандемии.

Уже сейчас видно, что администраторы выборов трехдневным голосованием рискуют себе больше нанести вред, чем извлечь… Posted by Vitaliy Averin on Friday, September 11, 2020

Но на практике это облегчит злоупотребление досрочным и надомным голосованием, считают независимые эксперты. И создаст большую нагрузку на избирательную систему и наблюдательное сообщество, заметил в разговоре с Би-би-си Виталий Аверин, координатор движения в защиту прав наблюдателей "Голос".

По его словам, кандидатам и штабам придется нарастить расходы на контроль за выборами.

Среди главных последствий растягивания голосования Аверин выделяет снижение прозрачности выборов, дополнительные возможности для фальсификаций, и, самое важное, — облегчение работы админресурса. Административным кандидатам легче мобилизовать сотрудников бюджетных организаций на избирательные участки в течение трех дней.

Глава ЦИК Элла Панфилова отреагировала на подобную критику, заявив, что комиссия предоставила беспрецедентные возможности для наблюдения за выборами.

"Пожалуйста, устраивайте дежурство ночное, мы идем навстречу всем тем, у кого есть хоть малейшие сомнения, что могут быть нарушения. Работайте, только не языком, не тратьте энергию на фабрикование заведомо [ложной информации]. Идите потрудитесь, если хотите, чтобы выборы были честными. А если тот или иной кандидат или партия не в состоянии, то о какой даже поддержке может идти речь", — заявила она.

Другая норма, закрепленная в законе о выборах после голосовании о поправках в Конституцию, позволяет по решению избиркома проводить выборы "вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию".

В СМИ эту практику окрестили "голосованием на пеньках и лавочках" — наличие подобных участков активно обсуждалось в соцсетях во время голосования по Конституции.

Еще одна новая практика — интернет голосование — пока проводится в пилотном режиме на довыборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях. Все, кто подал заявки на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) через портал госуслуг до 8 сентября, будут вычеркнуты из списков по месту жительства. Власти страхуются от рисков двойного голосования, на которое неоднократно жаловались при голосовании по поправкам в Конституцию.

Страховка для власти

Сентябрьские выборы в России пройдут при худшем законодательном регулировании избирательного процесса за последние 25 лет, подводило итог реформам движение "Голос".

Эксперты напоминали, что власти расширили перечень оснований для лишения людей права участвовать в выборах.

Избиратели должны сами прописывать фамилию, имя и отчество в подписных листах, а максимально допустимое число "бракованных" подписей для регистрации кандидата снижено с 10% до 5%. Это отсеивало конкурентов на муниципальных и региональных выборах.

Для снижения рисков в некоторых регионах избиркомы не допускали до выборов многих представителей КПРФ, ранее говорил Би-би-си политолог Александр Кынев. Кандидаты в губернаторы от коммунистов не смогли преодолеть муниципальный фильтр в Ленинградской области, Коми, Камчатском крае, Севастополе и ЕАО.

Секретарь КПРФ Сергей Обухов называл отказ избиркомов регистрировать кандидатов-коммунистов "фатальной зачисткой". Но при высоком антирейтинге действующие главы регионов могут проиграть "любому кандидату-ноунейму", говорил Би-би-си политолог Евгений Минченко.

Подобная история случилась в России в 2018 году в трех регионах, где власти противостояли считавшиеся техническими кандидаты: в Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области.

Еще в одном — Приморском крае — власть сняла после второго тура кандидата от коммунистов Андрея Ищенко и регион возглавил "варяг" Олег Кожемяко.

Новые партии

В ряде регионов в выборах впервые примут участие несколько новых партий, зарегистрированных весной 2020 года.

Это праволиберальная партия "Новые люди" от владельца косметической компании Faberlic Алексея Нечаева, лево-консервативная "За правду" писателя и экс-комбата непризнанной ДНР Захара Прилепина, экологическая "Зеленая альтернатива" с участием художника Васи Ложкина и партия прямой демократии от директора по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслава Макарова.

Появление новых партий "Коммерсант" и "Ведомости" связывали с желанием внутриполитического блока Кремля добиться роста числа мандатов в Госдуме у "Единой России" на будущих федеральных выборах. Партия власти получит по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших 5-процентный барьер.

"Умное голосование"

Соратники Алексея Навального за несколько дней до старта выборов презентовали очередной список "Умного голосования" — проекта Фонда борьбы с коррупцией по выявлению наиболее сильных оппонентов "Единой России" на выборах. Система поддержала 1171 кандидата на выборах в заксобрания регионов, городские советы крупных городов и довыборах в Госдуму.

Глава региональных штабов Навального Леонид Волков говорил Би-би-си о всплеске интереса к проекту в связи с отравлением основателя ФБК. В фонде рассматривают "Умное голосование" как инструмент размывания монополии партии власти на местах и обкатывают его к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

В прошлом году многие лидеры оппозиции идею "Умного голосования" раскритиковали. Со скепсисом его комментировали лидер "Яблока" Григорий Явлинский, основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский, экс-депутат Думы Дмитрий Гудков и лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов. Суть их претензий сводилась к тому, что отбор кандидатов в "Умном голосовании" не прозрачен, и сервис в основном рекомендовал голосовать за коммунистов как за наиболее ресурсных кандидатов. Политики опасались, что поддержанные благодаря проект, случайные кандидаты после избрания не будут отличаться от "единороссов".

В этом году, по подсчетам "Открытых медиа", из 239 кандидатов "Умного голосования" 136 оказались коммунистами, 52 выдвинуты "Справедливой Россией", 33 представляют ЛДПР. Еще шесть человек от "Родины", по четыре от "Яблока" и представителей партии "Социальной защиты", три самовыдвиженца и один представитель движения "За правду".