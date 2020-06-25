В России стартует голосование по поправкам к Конституции

Голосование назначено на 1 июля, но из-за пандемии коронавируса у граждан есть возможность отдать свой голос с 25 июня. Поправки обнулят сроки президентства Путина, что позволит ему оставаться у власти до 2036 года.

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В России в четверг, 25 июня, началcя спорный референдум по поправкам к Конституции, которые позволят президенту Владимиру Путину оставаться у власти еще два срока до 2036 года. Формально всенародное голосование назначено на 1 июля, но из-за пандемии коронавируса голосование было решено растянуть на несколько дней, чтобы избежать чрезмерного скопления людей на избирательных участках.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее сообщила, что по всей стране откроются более 96,5 тысяч участков. Для жителей Москвы и Нижегородской области организовано также электронное дистанционное голосование, которое будет проходить с 25 июня по 30 июня.

Голосование за весь пакет поправок в Конституцию

В ходе голосования предлагается изменить сразу 22 статьи Основного закона страны, но проголосовать граждане России могут либо за, либо против всего пакета поправок. 10 марта изменения уже одобрили Госдума, Совет Федерации, парламенты регионов и Конституционный суд.

Согласно действующей Конституции, президент России не может оставаться на высшем государственном посту более двух сроков подряд. Между тем поправки, выносимые ныне на всенародное голосование, обнулят президентские сроки Путина, что позволит ему вновь баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах и в результате оставаться у власти до 2036 года. Поправка, которая обнулит президентские сроки Владимира Путина, была предложена депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, ставшей в 1963 году первой в мире женщиной-космонавтом.

Оппозиция и ее сторонники обвиняют 67-летнего Путина в стремлении стать пожизненным президентом.