В России супругов приговорили к 12 и 13 годам за сотрудничество с латвийскими спецслужбами
Foto: Facebook/ziminaak

Калининградский областной суд приговорил супругов Антонину Зимину и Константина Антонца к лишению свободы, признав их виновными в государственной измене, сообщили в ФСБ РФ, пишет РБК со ссылкой на "РИА Новости".

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"Двадцать четвертого декабря граждане России супруги Зимина Антонина Константиновна и Антонец Константин Владимирович признаны Калининградским областным судом виновными по статье 275 УК России "Государственная измена", — заявили в ведомстве.

Зимина приговорена к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тысяч рублей (1100 евро), Антонец — к 12,5 годам колонии строгого режима и такому же штрафу. Суд счел доказанным факт, что Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу, после чего она передавала в Латвию сведения, составляющие гостайну. С 2015 года она привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего мужа, который тогда работал в министерстве экономики Калининградской области.

Информацию о приговоре подтвердил ТАСС отец осужденной Константин Зимин. "Признали виновными и назначили Антонине 13 лет колонии общего режима, а Константин приговорен к 12 годам колонии строгого режима", — сказал он.

Супруги после задержания и во время следствия не признали своей вины. Суд проходил в закрытом режиме.

О задержании Зиминой стало известно в июле 2018 года. Как сообщал тогда член ОНК Москвы Александр Ионов, ее арестовали в Калининграде по подозрению в госизмене и доставили в Москву, где она содержалась в одиночной камере СИЗО "Лефортово". Ее мужа задержали в июле 2019 года и также обвинили в госизмене.

Как ранее рассказывал отец Зиминой, дело связано с эпизодом на ее свадьбе в апреле 2015 года. Следователи считают, что супруги раскрыли информацию о сотруднике ФСБ, который присутствовал на их свадьбе, латвийским спецслужбам. Константин Зимин рассказал, что сотрудник ФСБ действительно был среди приглашенных на ее свадьбу и за столом после выпивки открыто говорил о месте своей работы. Кроме того, он раздавал визитки и фотографировался с другими гостями, среди которых были родственники Антонины из другой страны. "Никто и не думал, что это какое-то преступление", — отметил Зимин. Однако вскоре после свадьбы, когда фотографии и видеозаписи с нее попали в Сеть, ФСБ начала уголовное дело, сообщил отец Антонины.

Следствие считает, что обвиняемые сами переслали представителям латвийской разведки фотографию сотрудника ФСБ, указав его звание и должность.

Зимин уточнил, что приглашенный на свадьбу сотрудник силового ведомства — давний приятель обвиняемой. По его словам, он вместе с Антониной учился в университете в Калининграде.

Позже "Коммерсантъ" сообщил, что в деле появился второй эпизод о передаче супругами документов с грифом "секретно", якобы полученных Константином Антонцом во время работы юристом в минэкономики Калининградской области. В частности, юрист якобы передавал бумаги, в которых имелись сведения о проектах, финансируемых правительством Калининградской области, деятельности местных спецслужб и другая информация.

Антонина Зимина была аспиранткой Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ), а позднее работала независимым экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.

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