В России третий день подряд больше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрированы еще 10 102 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Уже три дня подряд в стране выявляют больше 10 тысяч случаев, но последние два дня цифры немного снижаются. За последние сутки умерли еще 95 пациентов с коронавирусом.

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Из 10 102 новых случаев коронавируса, выявленных в 83 регионах, 49,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1770 человек, говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве.

В Москве скончались еще 52 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, общее число жертв заболевания достигло 816.

Третий день больше 10 тысяч

Накануне в России был зарегистрирован 10 581 новый случай заражения Covid-19. Днем ранее — 10 633. Таким образом, дневной прирост по стране уже третий день подряд превышает 10 тысяч.

Власти ранее связывали большой рост числ новых случаев с увеличением тестирования.

По данным Роспотребнадзора, уже было проведено свыше 4,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, за последние сутки — около 157 тысяч.

Под медицинским наблюдением в России по состоянию к 5 мая остаются 222 тысяч человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро вторника, в мире от Covid-19 умерли 251 365 человек, подтверждено 3 582 469 случаев заболевания, вылечились 1 162 538 человек.