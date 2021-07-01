В России третий день подряд фиксируются максимальная смертность от Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В России третий день подряд фиксируются максимальные показатели смертности от коронавируса. За минувшие сутки от пневмонии Covid-19 в стране скончались 672 пациента, сообщил в четверг, 1 июля, федеральный оперативный штаб.

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Больше всего среди российских регионов летальных исходов в Санкт-Петербурге (115) и Москве (108). При этом с начала пандемии, по данным штаба, жертвами коронавируса в России стали 135 886 человек.

Одновременно за прошедшие 24 часа в РФ выявлено 23 543 случая заражения коронавирусом, из них в Москве — 7597, Московской области — 2663, Санкт-Петербурге — 1612. Число выявленных инфицированных в России — максимальное с 17 января. Общее число случаев заражения с начала распространения коронавируса возросло до 5 538 142.

Рост показателей на фоне распространения "дельта"-варианта

Накануне сообщилось о 669 скончавшихся, днем ранее — о 652. Показатели заражений и смертей от коронавируса растут в России с начала июля, крупнейшими очагами при этом являются Москва и Санкт-Петербург. При этом число привитых от коронавируса составляет около 10 процентов. Все больше регионов РФ вводят обязательную вакцинацию для ряда групп населения.

По данным директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, на долю "дельта"-варианта коронавируса приходится около 90 процентов всех выявленных в России случаев заражения.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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