В России в результате двух автобусных аварий погибли 8 человек, в том числе дети

ДТП произошли на Дальнем Востоке и в Ставропольском крае. На Ставрополье в результате аварии погибли пятеро детей.

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В России в результате двух крупных дорожно-транспортных происшествий в течение нескольких часов погибли восемь человек. В Хабаровске в ночь на субботу, 1 мая, автобус, в котором ехали 32 пассажира и два водителя, выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. В результате погибли три женщины, еще десять человек получили травмы, в том числе трое - тяжелые.

Несколькими часами ранее в Ставропольском крае грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали 18 девочек - участниц баскетбольной команды из спортивной школы олимпийского резерва. Пять девочек погибли, еще девять получили травмы. В регионе объявлен траур по погибшим детям.

По предварительным данным, авария на Ставрополье произошла из-за неудачного обгона легковой машиной грузовика, который во время экстренного торможения опрокинулся на микроавтобус. По фактам ДТП в Хабаровске и в Ставропольском крае возбуждены уголовные дела.