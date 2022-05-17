В России в столетний юбилей пионерии создадут новое детское движение
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Администрация президента РФ, Росмолодежь и министерство просвещения обсуждают вопрос создания нового общероссийского движения детей и молодежи, со ссылкой на РБК пишет Meduza.

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Источники издания говорят, что законопроект о новой организации могут внести в Госдуму уже 19 мая — в день столетия советской пионерии. Такие же сведения ранее приводил "Московский комсомолец".

Необходимость создания движения один из собеседников РБК объяснил задачей "воспитания патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков". Однако, источники утверждают, что новое движение будет неверно считать аналогом пионерской организации хотя бы потому, что членство в нем не будет обязательным.

Новая структура, возможно, будет создана на базе уже существующих организаций. На пост лидера, согласно источникам, рассматривается заместитель главы Росмолодежи Дамир Фаттахов. Ранее он возглавлял министерство по делам молодежи Татарстана, а также был главой команды КВН "Четыре татарина".

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