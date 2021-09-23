В России вновь резко возросла смертность от коронавируса

В России вновь резко увеличилось число летальных исходов, вызванных коронавирусом. За минувшие сутки в стране скончались 820 человек с диагнозом Covid-19, следует из официальных данных оперативного штаба, обнародованных 23 сентября. Это максимальный показатель с начала пандемии. Такая же суточная смертность была зафиксирована 26 августа.

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Больше всего смертей зафиксировано в Москве (54 скончавшихся), Санкт-Петербурге (53) и Свердловской области (36).

В целом по РФ за минувшие 24 часа выявлены 21 438 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Это почти на 2000 больше, чем днем ранее, и соотносится с суточными показателями заболеваемости, которые фиксировались в августе.

Суточная заболеваемость в Москве вернулась на уровень июля

Резкий рост заболеваемости Covid-19 отмечен и в Москве — 3445 новых случаев, это максимальное значение с конца июля. Городские власти пока не планируют вводить новые ограничения, но в случае дальнейшего роста заболеваемости не исключено возвращение системы QR-кодов в кафе и ресторанах, а также обязательного перевода части сотрудников компаний на удаленную работу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

За весь период с начала пандемии в России в общей сложности зарегистрированы 7 354 995 случаев заболевания Covid-19. Общее число скончавшихся от коронавируса составляет сегодня 201 445 человек, 6 558 780 пациентов выздоровели.