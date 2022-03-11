Глава рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет просит Следственный комитет РФ проверить действия компании Meta на предмет содействия распространению экстремизма, сообщает телеканал Euronews.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее Meta временно позволила пользователям Facebook и Instagram использовать так называемый язык ненависти в отношении российских военных. В качестве примера Meta приводит призыв "смерть российским оккупантам"; теперь он не запрещается.

Однако по-прежнему не допускаются призывы к насилию против российских мирных граждан, отмечается в заявлении компании. Четвертого марта Роскомнадзор принял решение заблокировать Facebook на территории

Российской Федерации. К слову, крупнейшая в мире социальная сеть также запрещена в Китае и Северной Корее. На прошлой неделе в России был принят закон, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за распространение информации, направленной на "дискредитацию" российских вооруженных сил.