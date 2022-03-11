Facebook, meta
Foto: Facebook, meta

Глава рабочей группы Общественной палаты России по защите прав пользователей сети Интернет просит Следственный комитет РФ проверить действия компании Meta на предмет содействия распространению экстремизма, сообщает телеканал Euronews.

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Ранее Meta временно позволила пользователям Facebook и Instagram использовать так называемый язык ненависти в отношении российских военных. В качестве примера Meta приводит призыв "смерть российским оккупантам"; теперь он не запрещается.

Однако по-прежнему не допускаются призывы к насилию против российских мирных граждан, отмечается в заявлении компании. Четвертого марта Роскомнадзор принял решение заблокировать Facebook на территории

Российской Федерации. К слову, крупнейшая в мире социальная сеть также запрещена в Китае и Северной Корее. На прошлой неделе в России был принят закон, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за распространение информации, направленной на "дискредитацию" российских вооруженных сил.

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