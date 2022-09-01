В России впервые возбуждены уголовные дела против солдат за "военные фейки"

В России впервые фигурантами уголовных дел о "фейках" про российскую армию стали военнослужащие — Илья Карпенко из Петропавловска-Камчатского и Валерий Котович из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на главу правозащитной организации "Агора" Павла Чикова.

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Чиков заявил, что уголовные дела Карпенко и Котовича рассматривают гарнизонные военные суды. Котович заключен под стражу. Более подробная информация о делах не разглашается.

По словам Чикова, с момента вступления в силу статьи о "фейках", которая появилась в Уголовном кодексе РФ после начала войны в Украине, число подозреваемых, обвиняемых и осужденных по ней уже достигло ста человек.

"Больше половины фигурантов — 57 человек — проходят по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Еще 24 вменяется часть 1, она небольшой тяжести, до трех лет колонии", — сообщил он.

Однако 32 фигуранта дел о "фейках" находятся за пределами России, а еще 28 человек содержатся под стражей, шестерым суд избрал запрет определенных действий, еще троим — домашний арест.

По девяти уголовным делам суды уже вынесли приговоры. В двух случаях обвиняемых приговорили к тюремным срокам: муниципального депутата Алексея Горинова в Москве суд отправил на семь лет в колонию общего режима, а жителю Тюмени Эдуарду Щербакову назначили полгода колонии-поселения.