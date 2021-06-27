В России впервые за пять дней упала заражаемость коронавирусом
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В России впервые за пять дней сократилось количество выявленных случаев коронавируса SARS-CoV-2. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 20 538 новых случаев заражения - на 5,20% меньше, чем днем ранее, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в воскресенье, 27 июня.

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Лидерами по количеству новых заражений остаются Москва (+6723), Московская область (+2608) и Санкт-Петербург (+1298). За минувшие сутки в РФ от последствий коронавирусной инфекции скончались 599 человек - на 3,23% меньше, чем накануне. Общее число умерших достигло 133 282 человек.

Между тем в Москве зафиксирован максимум суточной смерти от COVID-19 за все время пандемии - скончались 114 человек. Предыдущий максимум был зафиксирован 25 июня, когда от коронавируса умерли 98 москвичей. Общее число зарегистрированных в Москве случаев коронавирусной инфекции по данным на 27 июня составило 1 338 937 человек.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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