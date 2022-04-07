В России вводят "меры понуждения" против Google, но не блокируют. Почему?

Роскомнадзор объявил в четверг о введении в отношении компании Google и ее ресурсов новых санкций. Однако о блокировке сайтов мирового ИТ-гиганта речи пока не идет, хотя в России заблокированы Facebook, Instagram и Twitter, а компания Meta и вовсе признана экстремистской организацией.

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"За многочисленные нарушения американской ИТ-компанией Google LLC российского законодательства Роскомнадзором принято решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера", - говорится в заявлении ведомства.

Во-первых, вводится запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов. Во-вторых, Роскомнадзор потребовал от поисковых систем информировать пользователей "о нарушении иностранным лицом российского законодательства". Пока это все.

Меры вводятся в отношении поисковика Google, магазина приложений Google Play, видеохостинга YouTube и электронной почты Gmail, а также сервиса Google Chat, следует из данных Роскомнадзора.

В "Яндексе" изданию РБК сообщили, что пока не получали официального решения с требованием "о принятии каких-либо мер" в отношении ресурсов Google. Так там прокомментировали требование к поисковикам информировать о нарушении закона.

Российские власти не блокируют Google по экономическим и техническим причинам, считают эксперты.

Ксения Чурманова, корреспондент Русской службы Би-би-си, об очередных "мерах понуждения" вместо блокировки

Роскомнадзор в четверг объявил о новых санкциях против Google - вернее, как сказано в пресс-релизе, вводит "меры понуждения". На этот раз регулятор решил запретить рекламу американской компании и ее сервисов и обязал поисковые системы помечать, что Google нарушает российское законодательство.

Запрет рекламы означает, что компания не сможет рекламировать свои сервисы на российских ресурсах.

Но наружная и онлайн-реклама Google в России была скорее имиджевой - и вряд ли из-за такого запрета компания понесет какие-то убытки. Хотя в Роскомнадзоре уверены в обратном - там называют эти ограничения "мерами понуждения информирующего и экономического характера".

Введены они за то, что YouTube - как заявляют российские власти - якобы распространяет "фейки", дискредитирующие вооруженные силы России, и блокирует аккаунты российских государственных СМИ. А "фейками" надзорный орган, по сути, считает все, что не совпадает с позицией минобороны и Кремля.

В России с начала войны заблокировали Facebook, Instagram, Twitter и многие СМИ, называвшие войну войной, а не "спецоперацией", как того требуют российские власти. Компанию Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, российский суд признал экстремистской и запретил.

Google пока только продолжают штрафовать и вводить против компании разные санкции, но не блокируют. Хотя Роскомнадзор еще до войны регулярно грозил Google блокировками, а в прошлом году суд оштрафовал компанию на рекордные 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенных публикаций.

Власти не блокируют Google по экономическим и техническим причинам - так считают многие эксперты в IT.

Из-за блокировки пострадают россияне и российские компании, работа которых завязана на инфраструктуре Google - Google Play, Google Pay, Google Docs. Создать альтернативу этим сервисам быстро не получится.

Ведущий юрист проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян считает, что это политические меры, которые вряд ли заставят Google менять свою глобальную политику в отношении пропагандистских каналов или других вопросов, по которым компания расходится с российскими властями.