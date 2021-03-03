В России вынесли первый приговор по акциям в поддержку Навального
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Свердловский районный суд Костромы приговорил 26-летнего участника акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального к полутора годам принудительных работ. Об этом говорится в сообщении "Срок за пинок" на сайте костромского суда, размещенного во вторник, 2 марта.

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Согласно сообщению, мужчина на костромской акции, помимо прочего, нанес сотруднику полиции "целенаправленный удар ногой в область ягодицы", причинив "физическую боль и телесное повреждение, которое вреда здоровью не причинило".

Сначала мужчину приговорили к лишению свободы, однако затем, учитывая обстоятельства и признание вины, это наказание было заменено на принудительные работы в специализированном исправительном центре. Обвинение ему было предъявлено по статье "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

По данным проекта "ОВД-Инфо", это первый известный приговор в связи с зимними акциями в поддержку Алексея Навального. 23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли массовые акции в поддержку арестованного оппозиционера, которому суд заменил условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

По данным "ОВД-Инфо", на акциях по всей стране было задержано около 11 тысяч человек. По итогам протестных мероприятий было заведено около 90 уголовных дел "о насилии против силовиков, перекрытии дорог, хулиганстве, повреждении имущества, нарушении санитарно-эпидемиологических норм и вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия".

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Россия Алексей Навальный
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