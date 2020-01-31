В России выявили два первых случая заражения новым коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Как сообщает "Интерфакс", заболевшие — граждане Китая.

Состояние заболевших граждан Китая оценивается как стабильное, без клинических проявлений и температуры. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Голикова, в свою очередь, заявила, что Россия из-за коронавируса усиливает контроль на границе с Монголией и начинает эвакуацию своих граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки коронавируса.

Все граждане России, находящиеся на острове Хайнань, будут возвращены на родину до 4 февраля, добавила Голикова.

Правительство России готовит постановление о запрете на рабочие визы из Китая. Кроме того, по словам вице-премьера, Россия собирает закрыть авиасообщение с Китаем за исключением рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанджоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в московский аэропорт "Шереметьево". Новый режим авиасообщения будет введен с 1 февраля.

Как известно, вспышка нового коронавируса была выявлена в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Позднее болезнь начала распространяться по всей территории страны и за рубежом.

В Китае число погибших от нового коронавируса достигло 213 человек. Всего в стране подтверждены уже 9692 случая заболевания этим вирусом.

За пределами Китая к настоящему моменту зафиксированы более 50 случаев заболевания коронавирусом в ряде стран, включая Австралию, Великобританию, Вьетнам, Германию, Канаду, Малайзию, ОАЭ, Сингапур, США, Таиланд, Финляндию, Францию, Южную Корею и Японию. В России до сегодняшнего дня случаи заболевания новым коронавирусом не были выявлены.