В России выявлено 954 новых заболевших коронавирусом
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За последние сутки число инфицированных коронавирусом нового типа выросло на 954 и теперь составляет 6343 человека.

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Как сообщает оперативный штаб по контролю за распространением заболевания, новые случаи зарегистрированы в 49 регионах страны. Больше всего в Москве - 591. Еще 82 случая в Подмосковье, 35 - в Петербурге, 31 - в Коми.

За сутки в России от коронавируса умерли два человека - один в Подмосковье, один в Республике Коми. Общее число жертв достигло 47.

Число выздоровевших после перенесенной коронавирусной инфекции в России выросло до 406 человек. За последние сутки был выписан 51 поправившийся пациент. В том числе, 25 в Петербург и 8 в Москве.

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Интерфакс

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Интерфакс

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