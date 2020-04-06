В России выявлено 954 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки число инфицированных коронавирусом нового типа выросло на 954 и теперь составляет 6343 человека.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Как сообщает оперативный штаб по контролю за распространением заболевания, новые случаи зарегистрированы в 49 регионах страны. Больше всего в Москве - 591. Еще 82 случая в Подмосковье, 35 - в Петербурге, 31 - в Коми.

За сутки в России от коронавируса умерли два человека - один в Подмосковье, один в Республике Коми. Общее число жертв достигло 47.

Число выздоровевших после перенесенной коронавирусной инфекции в России выросло до 406 человек. За последние сутки был выписан 51 поправившийся пациент. В том числе, 25 в Петербург и 8 в Москве.