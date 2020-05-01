В России выявлено еще 7933 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Это прирост в 7,4%.

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Это новое рекордное значение после показателей четверга, когда было выявлено 7 099 заболевших.

Активно было выявлено 3 534 случая (44,5%) - это заболевшие без клинических проявлений Covid-19.

Общее число заболевших по всей стране достигло 114 431.

Новые эпизоды фиксировались в 85 регионах, больше всего в Москве - 3561. В общей сложности в столице уже 57 300 инфицированных. В Московской области 797 новых зараженных, в Петербурге - 349, в Свердловской области - 232, в Нижегородской области - 179.

За сутки умерли от Covid-19 96 человек, за весь период - 1169 человек.

Поправился и выписан за последние 24 часа еще 1601 человек, за все время наблюдения - 13 220 человек.