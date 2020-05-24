В России выявлено минимальное число заражений коронавирусом за три недели

В России за прошедшие сутки выявлено 8599 случаев заболевания коронавирусной инфекцией — это минимальное число новых заболевших с 1 мая. Общее число заболевших достигло 344 481, сообщает "Медуза" со ссылкой на оперативный штаб.

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Наибольшее количество новых заболевших выявлено в Москве (2516 человек, минимальное значение с 29 апреля), Московской области (862) и Санкт-Петербурге (384).

За сутки умерли 153 человека (с начала пандемии — 3541), выздоровели 5363 человека (всего — 113 299).

Количество проведенных тестов за сутки составило 282 тысячи (всего с начала тестирования — 8,69 млн).

Россия занимает третье место в мире по числу зараженных коронавирусом после США и Бразилии.