В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб сообщил данные о распространение коронавируса в России за последние сутки. Зарегистрировано 8 915 новых случаев заражения Covid-19 — чуть меньше, чем накануне. При этом число умерших подскочило до 174 — это максимум за время пандемии.

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Из 8 915 случаев 2 830 выявлены в Москве. Теперь в стране зарегистрировано 362 342 заболевших. С середины мая суточный прирост лишь четыре раза превышал отметку в 9 тысяч. По числу зарегистрированных случаев Россия по-прежнему на третьем месте, на первом — США, на втором — Бразилия.

Рекордная смертность за сутки

За сутки зафиксировано 174 летальных случая, это самый высокий показатель за все время пандемии. За весь период в России от коронавируса умерли 3 807 человек.

Накануне в России было выявлено 8 946 заболевших, а смертность резко снизилась до 92 летальных случаев. До этого шесть дней этот показатель держался выше 100 и трижды обновлял максимумы, констатирует Интерфакс.

За сутки в России из больниц выписали 12 331 человек, переболевших коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это тоже рекордное число. Число выздоровевших превысило число выявленных случаев Covid-19.

Среди вылечившихся — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и совладелец футбольного клуба "Спартак", вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин заявляли, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности.

Ситуация в Москве



В Москве скончались еще 76 пациентов с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией, число жертв вируса в столице достигло 2 110.

При этом за сутки вылечилось рекордное число человек — 8 033, то есть примерно втрое больше новых заболевших. Эту цифру утром сообщила заммэра Анастасия Ракова. "Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится", — сказала она.

Собянин накануне говорил, что такая динамика дает властям возможность смягчать режим. "В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться. Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений", — заявил мэр.

До сих пор смягчение режима в Москве сводилось к возобновлению строек и работы промышленных предприятий, а в понедельник Собянин еще пообещал разрешить волонтерам посещать 13 приютов для бездомных собак и кошек.

В Москве, по данным мэрии, из-за ограничений не могут выйти на работу примерно 1 млн человек. Об этом в эфире "России 24" заявил заммэра Владимир Ефимов. На следующем этапе снятия ограничений в столице могут быть открыты непродовольственные магазины и сфера услуг, но не рестораны и кафе.

"С точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это пока делать преждевременно. Это делать нужно чуть позже", — сказал Ефимов.

Режим самоизоляции в Москве власти планируют продлить после 31 мая и окончательно снять в середине июня, сообщили накануне "Открытые медиа" со ссылкой на источники в администрации президента, аппарате правительства и мэрии Москвы. По версии издания, пропускной режим планируется снять ко Дню России, то есть к 12 июня.