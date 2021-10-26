В России за сутки впервые умерло больше 1 100 пациентов с Covid-19

Россия обновила пиковые показатели по смертности от коронавируса: за минувшие сутки в стране скончались 1106 пациентов, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией во вторник, 26 октября.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это максимальные значения за все время пандемии коронавируса в России. Днем ранее в РФ было зарегистрировано 1069 смертей от коронавируса. Суточная смертность в России превышает одну тысячу человек уже многие дни.

Наибольшее количество скончавшихся в Москве (86). В столице рост летальных исходов продолжается почти ежедневно уже неделю. В Санкт-Петербурге от ковида умерли еще 72 пациента, в Краснодарском крае — 40. В сообщении оперштаба отмечается, что показатели летальности в обеих столицах соотносимы с данными конца июня, когда количество смертей в отдельные дни превышало сотню.

Снижение заражаемости

В то же время в России отмечено некоторые снижение уровня заражаемости коронавирусом. За последние сутки прирост составил 36 446 случаев — минус 1484 случая по сравнению с понедельником, когда был установлен абсолютный максимум за все время пандемии. Лидерами по количеству заражений остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

В целом в России зарегистрировано уже 8 316 019 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 232 775 с летальным исходом.