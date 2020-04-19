В России за сутки выявили 6060 новых заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 6060 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 в 78 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших выросло до 42 853 человек.

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Таким образом, число инфицированных удвоилось за пять дней: 14 апреля оперштаб сообщил, что всего заразились более 20 тыс. человек.

Больше всего заболевших по-прежнему зарегистрировано в Москве, за минувшие сутки там подтвердили 3750 случаев заболевания. Почти 85% из них — люди младше 65 лет. С начала пандемии в городе выявлено 24 323 случая заражения.

В Подмосковье за сутки обнаружили 709 новых заболевших Covid-19, в Нижегородской области — 129, в Санкт-Петербурге — 114. Следом по числу новых случаев заражения идут Архангельская область (68), Республика Мордовия (60) и Тульская область (58).

По данным оперативного штаба, почти 3% из выявленных за последние сутки случаев не имели клинических проявлений болезни.

За последние 24 часа в России скончались 48 человек с подтвержденным диагнозом, большинство из них (28) — в Москве. Возраст умерших в столице — от 30 до 93 лет; по данным оперативного штаба, у большинства были сопутствующие заболевания, такие как гипертония, хронический бронхит и сахарный диабет.

В Подмосковье умерли девять человек, в Пензенской области — трое и двое в Башкирии. В Ингушетии, Краснодарском крае, Липецкой области, Мурманской области, Новосибирской области и Ставропольском крае — по одному пациенту. Общее число летальных исходов в стране с начала пандемии выросло до 361.

При этом число выздоровевших выросло до 3291 человека. За сутки из больниц выписали 234 пациента.