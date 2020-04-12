В России за сутки выявлены более двух тысяч новых случаев Covid-19

За последние сутки в России число инфицированных новым вирусом увеличилось на рекордный показатель в 2186. Общее количество зараженных превысило 15 тысяч.

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В России за сутки зафиксировано 2186 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб 12 апреля. Этот прирост стал рекордным, до этого больше всего новых заражений (почти 1800) было зарегистрировано 10 апреля.

Большинство зарегистрированных за сутки случаев (1306) пришлось на Москву. Таким образом, в столице в общей сложности насчитывается почти 10 160 инфицированных коронавирусом.

Число зараженных в РФ превысило 15 тысяч

За последние сутки в России 246 зараженных выздоровели и 24 человека умерли от вызванного вирусом заболевания Covid-19.

Всего в РФ выявлено 15 770 случаев заражения. При этом почти 1300 заболевших выздоровели и 130 — умерли.

По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы почти 1,8 миллиона, от последствий заражения умерли почти 109 тысяч человек. Больше всего жертв — в США, которые также занимают первое место в мире по скорости распространения коронавируса.