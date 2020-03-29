В России за сутки зафиксировано 270 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксированы 270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, пишет "Медуза". Как сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием, общее число заболевших достигло 1534 человек.

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За последние сутки умерли четыре человека — двое в Москве, один в Санкт-Петербурге, один — в Оренбургской области. Общее число погибших с начала эпидемии — восемь человек.

За сутки были выписаны 15 человек, таким образом, общее число выздоровевших по России на данный момент составляет 64 человека.